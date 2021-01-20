Футболист «Большой папа» о бое с Новоселовым: «Моя ручка пустит кровь»

Бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания самый большой бицепс в России Денис Вильданов готовится к поединку с самбистом и бойцом смешанных единоборств Максимом Новоселовым.

«Хороший настрой, Максим уже старый, он старенький, надо ходить за ним и веником подметать песочек за ним. Я думаю, что эта ручка (показывает на свой кулак) как минимум сломает носик, пустит кровь, будет красиво, сделаем замечательный бой, кровище», — заявил Вильданов РЕН ТВ.

Этот бой состоится по правилам бокса в рамках нового турнира, в котором примут участие, как профессиональные бойцы, так и популярные блогеры.

Дениса Вильданова в Сети знают под прозвищем «Большой Папа». Его актуальный вес — 190 килограммов.