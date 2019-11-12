Фрик-бойцу прооперируют его руки-базуки

Боец ММА Кирилл Терешин, ставший популярным из-за огромных мышц рук и получивший прозвище «Руки-базуки», готовится к операции по удалению своих знаменитых бицепсов, сообщает Mash. У него началось воспаление.

По данным источника, Терешин прибыл в московскую больницу со срочной просьбой привести его руки в прежний вид, поскольку началось воспаление. Врачи должны выкачать из его мыщц весь синтол (и другую синтетическую жидкость), который Терешин вкалывал туда годами для придания им необычной формы. Сейчас Терешин проходит предоперационное обследование.