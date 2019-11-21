Фрик-боец показал свои руки после операции

Боец ММА Кирилл Терешин, ставший популярным из-за огромных мышц рук и получивший прозвище «Руки-базуки», опубликовал в своем Instagram видео, на котором показал, как выглядят его руки после операции.

— Вот оно, мое богатство! Налетай! Распродажа! — сказал Терешин, держа в руках тарелку с мясом.

Ранее врачи выкачали из его мыщц весь синтол (и другую синтетическую жидкость), который Терешин вкалывал туда годами для придания им необычной формы.