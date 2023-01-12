Франсис Нганну встретился с Самюэлем Это'О

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) встретился с функционером и бывшим камерунским футболистом Самюэлем Это'О.

«Сегодня зашел к своему брату Самюэлю Это'О, который проделывает большую работу для развития камерунского футбола», — написал Нганну в Twitter.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (11-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США. На данный момент камерунец восстанавливается после операции на колене.