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Сегодня, 09:16

Татьяна Суарес уверена в победе Махачева над Волкановски

Давид Хачатрян
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Представительница соломенного веса Татьяна Суарес (8-0) предполагает, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) одолеет чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-1).

«Мне нравится Волкановски, но я склоняюсь к Исламу, — сказала Суарес в интервью Helen Yee. — Я думаю, что грэпплинг Ислама просто превосходен, он сможет повалить Волкановски. На земле он мастер, у него отличные болевые. Тяжело драться с борцом, но драться с борцом, который превосходно работает в грэпплинге, еще тяжелее. Любой может провести тейкдаун, но когда ты работаешь сверху и выбираешь позицию, включаешь удары руками, соперник попросту теряется.

Кроме того, я считаю, что Ислам — большой для легкого дивизиона, и я не знаю, большой ли для этого дивизиона Алекс. Я думаю, что Ислам весит как средневес. Посмотрим, что будет, но я думаю, что грэпплинг Ислама сыграет ключевую роль".

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
ММА
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