Фонт: «Когда я подстраиваю джеб под соперника, я отправляю его спать очень быстро»

Американский боец Роб Фонт прокомментировал свою победу над соотечественником Адрианом Янезом в рамках главного карда на UFC 287 в Майами.

«Как я говорил до боя, я суперуверен в моем джебе, когда я подстраиваю его под кого-то, я выношу соперника очень быстро. Я почувствовал, что потряс его с правой руки, Тайсон говорил мне: «Работай на длине, начинай с джеба c оттяжкой...». Оу, я даже не помнил, что финишировал его вот так, мне нужно пересмотреть бой (смеется).

Когда я подстраиваю джеб, потом идет моя силовая правая рука, и люди идут спать. У меня долго не было финиша, мне нужно было, нужно было моей команде, моей семье, дайте мне кого-то из топовых ребят, я готов биться!» - сказал Фонт.

Поединок завершился в первом раунде. На счету Роба Фонта 20 побед и шесть поражений. У Янеза — 16 побед и четыре поражения.