Физиев получил бонус за лучшее выступление вечера
11:31
Рафаэль Физиев из Киргизии и американец Кевин Холланд получили по 50 тысяч долларов в качестве бонуса за лучшие выступления вечера на турнире UFC 256.
Физиев нокаутировал бразильца Ренато Мойкано, а Холланд — Роналдо Соузу, также представляющего Бразилию.
По бонусу в 50 тысяч долларов за лучший бой вечера получили бразилец Дейвисон Фигейредо и мексиканец Брэндон Морено. Поединок между ними, возглавлявший турнир, закончился вничью — Фигейредо сохранил за собой титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
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