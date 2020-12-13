Физиев получил бонус за лучшее выступление вечера

Рафаэль Физиев из Киргизии и американец Кевин Холланд получили по 50 тысяч долларов в качестве бонуса за лучшие выступления вечера на турнире UFC 256.

Физиев нокаутировал бразильца Ренато Мойкано, а Холланд — Роналдо Соузу, также представляющего Бразилию.

По бонусу в 50 тысяч долларов за лучший бой вечера получили бразилец Дейвисон Фигейредо и мексиканец Брэндон Морено. Поединок между ними, возглавлявший турнир, закончился вничью — Фигейредо сохранил за собой титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.