Минеев: «Не нахожу для себя мотивации в третьем поединке с Исмаиловым»
Минеев высказался о возможном третьем поединке с Исмаиловым
13:13
Российский боец ММА Владимир Минеев высказался о возможном третьем поединке с Магомедом Исмаиловым.
«Один из самых обсуждаемых вопросов — нужен ли третий бой с Магомедом Исмаиловым? Лично я на данный момент в этом бое никакой мотивации для себя не нахожу, но говорят, что Магомед Исмаилов вот-вот должен нас удивить и заинтересовать», — сказал Минеев в видео, опубликованном в его Instagram.
Первый поединок между Минеевым и Исмаиловым состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью. Во втором поединке, который прошел в октябре 2021 года, Минеев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.
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