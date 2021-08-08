Одна из самых красивых девушек в UFC потерпела пятое поражение подряд
05:45
Полячка Каролина Ковалькевич в предварительном карде UFC 265 уступила американке Джессике Пенне.
Ковалькевич проиграла в первом раунде после болевого приема.
На счету Ковалькевич 12 побед и 7 поражений, втом числе пятое подряд. У Пенны 14 побед и 6 поражений.
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