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Одна из самых красивых девушек в UFC потерпела пятое поражение подряд

05:45
Каролина Ковалькевич. Фото Instagram
Каролина Ковалькевич. Фото Instagram

Полячка Каролина Ковалькевич в предварительном карде UFC 265 уступила американке Джессике Пенне.

Ковалькевич проиграла в первом раунде после болевого приема.

На счету Ковалькевич 12 побед и 7 поражений, втом числе пятое подряд. У Пенны 14 побед и 6 поражений.

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Сергей Разин все материалы автора

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