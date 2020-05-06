Фергюсон сдал тест на коронавирус перед боем с Гэтжи

Американец Тони Фергюсон сдал тест на коронавирус перед турниром UFC 249. Ему предстоит бой против Джастина Гэтжи.

Видео процедуры было опубликовано в Twitter.

Поединок Фергюсона (25-3) и Гэтжи (21-2) пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 5 на 6 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 714 771 человека. Умерших — 257 290, выздоровевших — 1 235 513.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 5 мая всего зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется