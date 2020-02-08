Фергюсон продолжает подготовку к бою против Хабиба. Как вам его техника?

Легковес UFC Тони Фергюсон продолжает подготовку к поединку против чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

Current Mood: ??? # GoingIntoTheWeekendLike ??? Have A Great One Mi Gente -CSO- ??? Old?Clip pic.twitter.com/RF8fgnLV7A — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) February 8, 2020

Бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. Это пятая попытка UFC организовать этот поединок.

Нурмагомедов прошел 28 боев без поражений, статистика Фергюсона — 25 побед и три поражения.