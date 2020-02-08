Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Фергюсон продолжает подготовку к бою против Хабиба. Как вам его техника?

12:34
Теги:

Легковес UFC Тони Фергюсон продолжает подготовку к поединку против чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. Это пятая попытка UFC организовать этот поединок.

Нурмагомедов прошел 28 боев без поражений, статистика Фергюсона — 25 побед и три поражения.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир