Фергюсон не собирается завершать карьеру после второго поражения подряд

Американский боец Тони Фергюсон опубликовал первый пост в Instagram после поражения Чарльзу Оливейре.

Фергюсон проиграл единогласным решением судей на турнире UFC 256.

«Никаких оправданий, я подавлен. Я вышел и получал его удары, вместо того чтобы защищаться. Разминка перед боем была не такой, как до коронавируса. Но я не оправдываюсь. Меняются времена, меняются люди. Я не смог достигнуть необходимого уровня агрессии. Это моя ошибка.

Чак охотился за моей спиной и рукой сразу, как только мы оказались в партере. Я не волновался в маунте. Он был скользкий, я тоже. Хотел нокаута в стойке или удушения на спине. Было весело драться с «мокрым одеялом». Уверяю, такой сценарий больше не повторится. Точка.

Что касается руки, то она в порядке. Это был очень плотный болевой прием. Однако мысль о сыне Арманде-Энтони и его умении выгибать локоть в обе стороны, а также мое собственное умение терпеть боль помогли мне не сдаться.

Мой путь к величию еще не закончен. Я не собираюсь заканчивать карьеру. Так что вот вам, хейтеры", — написал Фергюсон, показав жест со средним пальцем.