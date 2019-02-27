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Фергюсон – Макгрегору: "Макнагетс без соуса. У меня есть твердая правая рука для твоего подбородка"

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Американский боец UFC в легком весе Тони Фергюсон и ирландский спортсмен Конор Макгрегор пообщались в Твиттере.

– Макнагетс без соуса. Конор всего лишь копия себя самого прежнего. У меня есть твердая правая рука, чтобы проверить твой подбородок. Он будет таким же сладким, как тирамису во вторник, – написал Фергюсон.

 

Макгрегор ответил следующим образом: "Если мы способны вернуться, Тони, значит, мы можем снова идти вперед! Я желаю тебе всего наилучшего и молюсь за тебя, как за своего коллегу. Респект всей моей семье Paradigm. Искренне твой, Бургер Кинг".

 

Paradigm – менеджерское агенство, которое представляет интересы обоих бойцов.

По сводкам, у Фергюсона сейчас нет потенциального боя. Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Существует вероятность, что 30-летний ирландец проведет поединок за титул временного чемпиона в легком весе против Дональда Серроне.

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