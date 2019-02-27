Фергюсон – Макгрегору: "Макнагетс без соуса. У меня есть твердая правая рука для твоего подбородка"

Американский боец UFC в легком весе Тони Фергюсон и ирландский спортсмен Конор Макгрегор пообщались в Твиттере.

– Макнагетс без соуса. Конор всего лишь копия себя самого прежнего. У меня есть твердая правая рука, чтобы проверить твой подбородок. Он будет таким же сладким, как тирамису во вторник, – написал Фергюсон.

“No Sauce Mcnuggets” @TheNotoriousMMA Just A Replica Of A Former Self He Used To Be. I’ve Got A Solid Right Hand To Test That Chin Of His. How Sweet It Is, -Tiramisu Tuesday pic.twitter.com/KGnJHeExsc – Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 26 февраля 2019 г.

Макгрегор ответил следующим образом: "Если мы способны вернуться, Тони, значит, мы можем снова идти вперед! Я желаю тебе всего наилучшего и молюсь за тебя, как за своего коллегу. Респект всей моей семье Paradigm. Искренне твой, Бургер Кинг".

If we have the ability to go back, Tony. Then we have the ability to go forward again!

I wish you well and am praying for you as a fellow colleague.

Respect to my Paradigm familia.

Yours sincerely, Burger King. https://t.co/71YwROhTbo – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 февраля 2019 г.

Paradigm – менеджерское агенство, которое представляет интересы обоих бойцов.

По сводкам, у Фергюсона сейчас нет потенциального боя. Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Существует вероятность, что 30-летний ирландец проведет поединок за титул временного чемпиона в легком весе против Дональда Серроне.

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