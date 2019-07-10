Фергюсон готов заменить Хабиба в поединке с Порье

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон​ готов заменить любого бойца в поединке Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье.

– Сейчас меня интересует поединок с победителем боя Хабиб – Порье, или бой за пояс, если одного из них нужно заменить, – цитирует MMA Junkie Фергюсона. – Позже можно всех нокаутировать в полусредней весовой категории. Но сейчас самая важная цель это Хабиб. Дайте мне пояс.

Свой последний бой 35-летний американец провел 9 июня на UFC-238 против Дональда Серроне и победил в нем. Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.