Федор Рыжов: «У Кокляева есть шанс только на удачный удар в первом раунде»

Глава лиги смешанных единоборств Федор Рыжов поделился ожиданиями от встречи между бойцом MMA Александром Емельяненко и тяжелоатлетом и стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок пройдет 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 19.00).

— Я думаю, что с психологическим давлением Кокляев точно сможет справиться, а вот с реальными попаданиями в реальном бою от находящегося в стопроцентной форме Александра Емельяненко — не сможет, — цитируют «Известия» Рыжова. — У Михаила есть шанс только на удачный удар в первом раунде, ну а у Александра — все остальные шансы. И победа его, скорее всего. Техническим нокаутом в конце первого или во втором раунде

Ранее Кокляев подписал контракт на поединок с Емельяненко по правилам бокса.

Бой Емельяненко — Кокляев пройдет 29 ноября на «ВТБ Арене»