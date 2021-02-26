Федор Емельяненко вернулся к тренировкам после коронавируса
11:25
Российский боец Федор Емельяненко сообщил о возобновлении тренировочного процесса.
44-летний спортсмен опубликовал в Instagram фотографии из тренировочного зала.
«Сборы в Старом Осколе», — написал Емельяненко.
На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. Последний поединок боец провел 29 декабря 2019 года против американца Куинтона Джексона. Емельяненко одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
21 января Емельяненко был госпитализирован с коронавирусом. 25 января бойца выписали из больницы.
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