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Федор Емельяненко госпитализирован в ковидную больницу в Москве

15:01
Федор Емельяненко. Фото Reuters
Федор Емельяненко. Фото Reuters
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Российский боец Федор Емельяненко госпитализирован в Москве в клиническую больницу №52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом, информирует «РИА Новости» со ссылкой на медучреждение.

Как отмечается, эта больница остается стационаром первого эшелона для пациентов с COVID-19.

«У нас находится», — сообщили в больнице, отвечая на вопрос о нахождении Емельяненко-старшего в больнице.

При этом не уточнили, каково состояние пациента.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер заявил, что хотел бы организовать прощальный бой Емельяненко в Москве на большом стадионе.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210121/emelyanenko-1594013877.html

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