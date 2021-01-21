Федор Емельяненко госпитализирован в ковидную больницу в Москве

Российский боец Федор Емельяненко госпитализирован в Москве в клиническую больницу №52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом, информирует «РИА Новости» со ссылкой на медучреждение.

Как отмечается, эта больница остается стационаром первого эшелона для пациентов с COVID-19.

«У нас находится», — сообщили в больнице, отвечая на вопрос о нахождении Емельяненко-старшего в больнице.

При этом не уточнили, каково состояние пациента.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер заявил, что хотел бы организовать прощальный бой Емельяненко в Москве на большом стадионе.