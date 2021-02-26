Усман Нурмагомедов дебютирует в Bellator поединком против Майка Хэмела
Президент американского промоушена Bellator Скотт Кокер анонсировал дебютный поединок Усмана Нурмагомедова. Соперником россиянина станет американец Майк Хэмел.
«Я очень жду этого боя. Непобежденный Усман Нурмагомедов дебютирует в Bellator 2 апреля в главном карде турнира Bellator 255. Поединок состоится в легком весе, а его соперником станет Майк Хэмел», — написал Кокер в Twitter.
Усман — родной брат бойца легчайшего дивизиона UFC Умара Нурмагомедова и родственник действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На его счету 11 побед в ММА (при нуле поражений), 10 из которых были одержаны досрочно.
Хэмел (7-4) уже проводил бой в данной лиге. В августе 2020 года на турнире Bellator 243 он потерпел поражение раздельным решением судей от Адама Борикса.
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