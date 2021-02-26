Стерлинг прокомментировал видео Яна с бездомным: «Он не хотел показаться расистом»

Американский боец Алджамейн Стерлинг дал оценку видео, которое в США записал чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Ранее Ян выложил в сторис Instagram видео, где он кричит бездомному «Алджа!», имея в виду Стерлинга. Вскоре российский боец удалил это видео.

«Я знаю, что во время прогулки по городу он увидел бездомного, будто бы похожего на меня. Он стал звать его, говорить: «Алджа, эй Алджа, Алджа, что ты делаешь, бро?» Я думаю, это была шутка, я не придаю значения таким вещам. Я уверен, он не хотел показаться расистом», — сказал Стерлинг.

«Есть такие люди, которые все пытаются превратить в шутку и шутить над всем подряд. Но многие принимают такие шутки близко к сердцу. Он позволил себе так пошутить. По-моему, он уже и сам пожалел об этом», — добавил Стерлинг.

Бой между Яном и Стерлингом состоится 7 марта рано утром по московскому времени на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

(Илья Андреев)