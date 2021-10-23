Сегодня, 23 октября, в Москве на «ВТБ Арене» проходит турнир Bellator 269. В главном событии вечера единоборств проведут бой россиянин Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Полный кард Bellator 269 выглядит следующим образом:

Главный кард

Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила

Анатолий Токов победил раздельным решением судей Шарафа Давлатмуродова

Предварительный кард

Кирилл Сидельников нокаутировал Рэба Трюсдэйла в первом раунде

Катарзина Садура нокаутировала Дарину Маздюк во втором раунде

Ирина Алексеева победила Стефани Лило Пейдж решением судей

Никита Михайлов победил Брайана Мура единогласным решением судей

Алексей Шкуревич нокаутировал Грачика Бозиняна в первом раунде

Эйден Ли победил Александра Осетрова удушающим приемом

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт.