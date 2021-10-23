Bellator 269: все результаты предварительного карда
Результаты боев предварительного карда турнира Bellator 269 в Москве.
Кирилл Сидельников победил Рэба Трюсдэйла техническим нокаутом в первом раунде.
Катарзина Садура победила Дарину Мадзюк техническим нокаутом во втором раунде.
Ирина Алексеева победила Стефани Лило Пейдж решением судей.
Никита Михайлов победил Брайана Мура единогласным решением судей.
Алексей Шкуревич нокаутировал Грачика Бозиняна в первом раунде.
Эйден Ли победил Александра Осетрова удушающим приемом.
В главном событии вечера единоборств сразятся россиянин Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Главный кард
Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон
Виталий Минаков — Саид Соума
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила
Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов
Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт.
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