Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:35

Федор Емельяненко сообщил о желании провести бой по боксу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

Президент Союза ММА России, экс-чемпион Pride Федор Емельяненко хочет провести бой по боксу — не выставочный, а настоящий. В начале февраля 46-летний Емельяненко завершил карьеру бойца ММА, проиграв техническим нокаутом Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

— В феврале вы объявили о завершении карьеры. Не думали о том, чтобы в будущем провести выставочный бой по боксу против какой-нибудь легенды, например Майка Тайсона?

— Посмотрим, время покажет. Хотелось бы, можно было бы, как мне кажется. С ММА уже все. Я пообещал родным, близким, Скотту Кокеру (президент Bellator. — Прим. «СЭ»), что с ММА уже все. Ну и травмы, если честно, дают о себе знать. Все-таки в последней подготовке... Да практически не было у меня никакой подготовки. А за тот период, когда я пытался что-то делать, у меня два раза грыжа воспалилась. Я брал паузу большую, приходилось. Всей подготовки было две недели — велобайк крутил (смеется). Вот и все. Простите (смеется). А так хотелось бы. Бокс — интересно. Возможно.

— Предложения есть?

— Пока не работали над этим.

— В свое время дошло чуть ли не до организации боя с Роем Джонсом. Некоторые люди взялись за это. В итоге все затормозилось.

— Не знаю. До меня не доходила информация, что кто-то взялся. Слышал, что Рой Джонс изъявил желание. Можно было бы, мне интересно.

— Вам принципиально выступить по боксу за океаном или можно и в России? Потому что боксерские гонорары в России не такие, как в США. В России можно получить, например, 40 миллионов рублей, а там — 30 миллионов долларов.

— Как вы хорошо подвели (смеется).

— Вопрос в том, стоит ли российским промоутерам думать о том, как вас привлечь?

— Если говорить о финансовой части, то у наших промоутеров есть деньги (улыбается). Если им захочется, то... Другое дело, в какой организации выступать. Мне уже поступали предложения — я отказался выступать в организациях, которые мне предложили [бой].

А так... Мне все-таки было бы интереснее биться за границей. Я всю жизнь в основном бился за границей и, так скажем, зарабатывал там — привозил сюда. Интереснее все-таки. Нет предвзятости, нет еще чего-то, и не скажут, что меня засудили или мне подсудили и так далее.

— Например, если предложат в соперники популярного блогера Джейка Пола, то примете бой?

— Пока не было никаких предложений. Давайте как будут, тогда и будем обсуждать (улыбается).

— Есть такое мнение, что спортсменов, в том числе и вас, может смущать вид выставочных поединков.

— Мне бы, конечно, хотелось провести реальный бой, а не выставочный. Как я понимаю, выставочный — это тот, который проходит по правдоподобнуму сценарию?

— Победителей нет...

— Ну, нет. Все-таки, наверное, хотелось бы провести реальный бой.

Федор Емельяненко. «Как я могу помочь?! Сказать: «Саша, не пей»?!» Федор Емельяненко: откровенное интервью
Бокс
Федор Емельяненко
ММА
2
1
Читайте также
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
Карякин отказался выступить на Кубке мира без флага. Не поступился принципами
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федор Емельяненко: «Выпускать Александра на бой — уголовное дело»

Федор Емельяненко заявил, что не в состоянии помочь своему брату Александру
Новости
RSS RSS
Все новости