Федор Емельяненко: «Моего внука назвали Федором»
Внука легендарного бойца ММА Федора Емельяненко назвали Федором. Об этом сам Емельяненко сообщил в интервью «СЭ».
— Федор, у вас почти год назад внук родился.
— Слава Богу, это радость. Слава Богу.
— Я вас поздравляю!
— Спасибо, дорогой.
— А как назвали?
— Федором.
— В вашу честь!
— Хотели по-другому. (Улыбается.) Я не влазил. Но когда родился, родители — Машенька и Павел — посмотрели друг на друга и, говорят, поняли друг друга без слов, что родился Федор.
— Похож на вас? Он еще совсем маленький, но тем не менее.
— Он малыш, да. Но что-то их подтолкнуло. Говорят: посмотрели и поняли, что это Федор. Я, конечно, счастлив.
— Банальный вопрос бойцам, у которых есть сыновья, а у вас внук — хотели бы, чтобы он стал бойцом ММА?
— Я бы хотел, чтобы он занимался единоборствами. Хотя бы для себя. Не знаю, как там в профессиональном плане, но для себя необходимо, я думаю.