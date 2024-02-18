Федор Емельяненко: «Моего внука назвали Федором»

Внука легендарного бойца ММА Федора Емельяненко назвали Федором. Об этом сам Емельяненко сообщил в интервью «СЭ».

— Федор, у вас почти год назад внук родился.

— Слава Богу, это радость. Слава Богу.

— Я вас поздравляю!

— Спасибо, дорогой.

— А как назвали?

— Федором.

— В вашу честь!

— Хотели по-другому. (Улыбается.) Я не влазил. Но когда родился, родители — Машенька и Павел — посмотрели друг на друга и, говорят, поняли друг друга без слов, что родился Федор.

— Похож на вас? Он еще совсем маленький, но тем не менее.

— Он малыш, да. Но что-то их подтолкнуло. Говорят: посмотрели и поняли, что это Федор. Я, конечно, счастлив.

— Банальный вопрос бойцам, у которых есть сыновья, а у вас внук — хотели бы, чтобы он стал бойцом ММА?

— Я бы хотел, чтобы он занимался единоборствами. Хотя бы для себя. Не знаю, как там в профессиональном плане, но для себя необходимо, я думаю.