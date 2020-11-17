Федор Емельяненко прокомментировал решение Хабиба завершить карьеру

Российский боец ММА Федор Емельяненко поделился мнением по поводу решения чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

— Кого бы я отметил из других бойцов ММА Конечно же, это Хабиб. Из зарубежных мне всегда нравились выступления Кейна Веласкеса.

Что касается, решения Хабиба, то спортсмен чувствует, когда заканчивать — по состоянию здоровья, по обещанию родным и близким или чему-то другому, — сказал Емельяненко в интервью «РИА Новости».

Напомним, Нурмагомедов в октябре взял верх над американцем Джастином Гэтжи, одержав 29-ю победу в ММА. После этого поединка россиянин объявил о завершении карьеры.