Федор Емельяненко призвал запретить поп-ММА

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко назвал поп-ММА дешевым шоу, которое нужно закрыть.

«Есть спорт, а есть дешевые шоу типа кулачных боев и так называемых поп-ММА, — сказал Емельяненко ТАСС. — Вот против них надо объединяться и выступать, именно они показывают, что неуважение к сопернику — это норма или даже стремление собрать как можно больше лайков. Мы давно пытаемся внести изменения в законодательство, а так как Александра Александровича [Карелина] заботит этот вопрос, предлагаю объединить усилия, обратить внимание на эти сомнительные мероприятия и попытаться совместно внести изменения в законодательство».

Поп-ММА — это смешанные единоборства и кулачные бои, которые публикуются на интернет-платформах. Часто в поп-ММА выступают непрофессиональные бойцы. Известными поп-ММА-промоушенами в России являются Hardcore FC, «Наше дело», Arena и Hype Fighting Championship.