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Сегодня, 12:44

Федор Емельяненко ответил Карелину на критику смешанных единоборств

Давид Хачатрян
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Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко не согласен с Александром Карелиным, заявив, что ММА — это официально признанный в нашей стране и во всем мире вид спорта.

«Не понимаю, почему люди из спортивного сообщества позволяют себе дискредитировать ММА — вид спорта, официально признанный в нашей стране и во всем мире, тем более сравнивать его с алкоголем, — сказал Емельяненко ТАСС. — Сейчас, как никогда, важно, чтобы спортсмены, защищающие честь нашей страны, были единым целым, а не разделялись на достойных или нет, по чьему-то мнению. Александр Александрович [Карелин] посещал наше мероприятие, даже участвовал в открытии чемпионата России в Омске и мог сам убедиться, что у нас нет поединков боксера против неподготовленного тяжелоатлета или блогера».

Ранее Карелин заявил, что ММА — это не вид спорта, а система проведения соревнований. Также он сравнил ММА с алкоголем.

Источник: https://tass.ru/sport/16236557
Александр Карелин
Федор Емельяненко
ММА
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