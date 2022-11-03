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Сегодня, 14:43

Адесанья: «К черту пояс. Главное — победить Перейру»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) сообщил, что его предстоящий бой с Алексом Перейрой (6-1) не будет похож на их прошлые очные встречи.

Адесанья дважды проигрывал Перейре в кикбоксинге, их поединки проходили в 2016 и 2017 годах в рамках промоушена Glory.

«Победить его — вот что важно, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — К черту пояс. Важно просто победить такого убийцу, как он. Я сделал работу над ошибками с момента нашей последней встречи. Перед ним будет стоять другой боец. Я сделал себя заново. Я просто чувствую, что хочу выйти в октагон и повеселиться. Когда мне весело, я лучший в мире».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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