Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Гаджиев ответил Емельяненко: «Если бы мне это сказал трезвый человек, то я бы возмутился»

13:22

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова Александра Емельяненко.

«Как писал Лермонтов: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Если Саша вернется, то я буду рад за него. Как отношусь к его словам в мой адрес? С иронией. Саня в данный момент находится в таком состоянии, когда не очень контролирует слова. Если бы мне это сказал трезвый человек, то я бы возмутился. Я не буду обращать внимание на это. И хуже к Саше после его слов относиться тоже не буду», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Емельяненко вызвал Гаджиева на дружеский спарринг, чтобы выбить из него дурные мысли.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — снова пятая
Россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио
Медальный прогноз Олимпиады на 5 августа: цель России — четыре золота
Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады в Токио
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд