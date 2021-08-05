Гаджиев ответил Емельяненко: «Если бы мне это сказал трезвый человек, то я бы возмутился»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова Александра Емельяненко.

«Как писал Лермонтов: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Если Саша вернется, то я буду рад за него. Как отношусь к его словам в мой адрес? С иронией. Саня в данный момент находится в таком состоянии, когда не очень контролирует слова. Если бы мне это сказал трезвый человек, то я бы возмутился. Я не буду обращать внимание на это. И хуже к Саше после его слов относиться тоже не буду», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Емельяненко вызвал Гаджиева на дружеский спарринг, чтобы выбить из него дурные мысли.