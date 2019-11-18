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Федор Емельяненко: «Перед боями колени не трясутся, но мандраж есть»

16:53
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, испытывает ли он волнение перед боями.

— Перед боями коленки не трясутся, слава богу. Но в день боя я испытываю соревновательный мандраж. Это нормально. До боя я могу отгонять всякие мысли, но в сам день боя волнение присутствует. Стараюсь их отгонять, отвлечься, команда поддерживает. Но как только начинается разминка, волнение уходит. Моментально. На ринг когда уже выхожу, ничего не трясется, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов)

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