Гэтжи: «Если Оливейра не переведет меня, его лицо будет, как у Тони Фергюсона после моего боя с ним»

Претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с Чарльзом Оливейрой на UFC 274.

«Я бы не сказал, что у Оливейры суперэффективные тейкдауны, — сказал Гэтжи в интервью порталу Yahoo Sports. — Он использует зацепы, работает у сетки, и хотя у него был впечатляющий проход в две ноги против Чэндлера, он не владеет этим тейкдауном хорошо. Скорее всего, он будет пытаться перевести меня у сетки, не вижу, что он сократит дистанцию и переведет меня в центре. Ему придется переводить меня, если он не переведет — его лицо будет, как у Тони Фергюсона после нашего боя».

Гэтжи сравнил свой бой против Майкла Чэндлера и поединок Чэндлера с Оливейрой.

«Оливейра, я слышал, говорил, что он нокаутировал Чэндлера левым хуком, а я не смог нокаутировать его. Это самая тупая чушь, которую я слышал. Во-первых, на таком уровне кто угодно может нокаутировать чем угодно. Во-вторых, Чэндлер упал от этого левого хука, потому что надирал зад Оливейре весь первый раунд и забыл об опасности. Он не чувствовал опасность от Оливейры во втором раунде, повел себя, как осел. А со мной он эту опасность чувствовал постоянно», — подчеркнул Гэтжи.

Гэтжи отметил, что верит в свои навыки и в свою интуицию.

«Когда я выхожу на бой, я верю, что моя реакция будет быстрее, чем у соперника. То, что движется из точки А в точку Б, я увижу быстрее. Я также верю, что те навыки, которым меня научили мои тренеры — куда ставить ноги, в какие позиции, чтобы получить нужные углы для атаки — будут сильнее навыков, которым научили тренеры моих соперников. В остальном я доверяю моей интуиции, которую я выработал за годы упорных соревнований», — заявил Гэтжи.

Поединок Оливейры и Гэтжи пройдет 7 мая в Финиксе на UFC 274.