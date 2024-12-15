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Сегодня, 13:35

Федор Емельяненко не будет проводить поединки в ближайшее время из-за травмы

Алина Савинова
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В команде российского бойца ММА Федора Емельяненко заявили, что восстановление от травмы плеча не позволит спортсмену в ближайшие месяцы проводить поединки.

«Федор перенес операцию на плече. Его восстановление может занять длительное время. Возраст и другие моменты на это влияют. Возможна ситуация, при которой он больше не будет проводить поединки», — приводит ТАСС слова представителя команды Емельяненко.

Также отмечается, что у бойца нет вариантов потенциальных соперников по боксерскому бою.

48-летний Емельяненко за карьеру одержал 40 побед и потерпел 7 поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
Федор Емельяненко
ММА
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