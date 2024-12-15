Проведение поединка против Штыркова зависит от здоровья Минеева

В лиге RCC заявили, что проведение боя между российскими бойцами ММА Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым зависит от здоровья последнего.

«Проведение боя Штырков — Минеев планируется весной 2025 года. Но тут многое зависит от состояния здоровья Минеева», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Штырков в субботу победил швейцарца Ясубэя Эномото решением судей по правилам кикбоксинга.

Минеев в последнем бою одолел Магомеда Исмаилова решением судей по правилам бокса. Позднее выяснилось, что Владимир получил перелом пальца.