Ионов: «Фомичев совсем не прибавил в боксе: просто идет и бьет»

Претендент на титул чемпиона Top Dog в полутяжелом весе Игорь «Имеля» Ионов поделился мыслями в преддверии боя с Олегом Фомичевым.

«Настой у меня выиграть этот бой. Эмоций у меня особо никаких нет. Я сильно не загружен, хочу просто выйти и сделать свое дело и все. Я не парюсь по поводу реванша, меня это не касается. Не знаю, стал ли Фомич сильнее после нашего первого боя. Мне кажется, что он стал больше веса гонять, а так нормально вижу его как соперника. В боксе он не прибавил вообще, просто идет и бьет», — цитирует Ионова Vprognoze.ru.

Чемпионское противостояние между Ионовым и Фомичевым состоится 21 декабря на турнире Top Dog 33.