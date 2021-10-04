Федор Емельяненко назвал лучший бой в карьере

Экс-чемпион Rings и Pride Федор Емельяненко рассказал в интервью «СЭ», какой бой считает лучшим в своей карьере.

— Теперь давайте о хорошем. Назовите три лучших боя в карьере. Если можно, расставьте их по местам.

— Расставлять, наверное, должны болельщики — как им нравится.

— Ваше мнение самое интересное, это же ваше наследие.

— Мой первый бой с [Антонио Родриго] Ногейрой знаковый для меня (Емельяненко победил бразильца единогласным решением судей 16 марта 2003 года и стал чемпионом Pride в тяжелом весе. — Прим. «СЭ»). Ногейра был на тот момент первым в мире, перебил топовых бойцов, передушил, переломал, был чемпионом Pride. Второй бой — это бой с Кро Копом (Емельяненко победил хорвата 28 августа 2005 года, защитив титул чемпиона Pride в тяжелом весе. — Прим. «СЭ»). Как мне пришлось переиграть, передумать Ногейру лежа, так и пришлось включить все мозги, чтобы переиграть Мирко стоя. Ну и, соответственно, подвести себя к такой форме, чтобы я смог достойно биться с ним в стойке.

— Ставите эти два боя на один уровень?

— В какой-то степени да, хотя с Ногейрой было интереснее. Наверное, этот бой ставлю выше.