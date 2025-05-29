Федор Емельяненко и Майк Тайсон могут провести бой в 2025 году

Поединок российского бойца ММА Федора Емельяненко и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона может пройти в 2025 году.

«Мы хотели бы провести бой между Тайсоном и Емельяненко. Работы в этом направлении ведутся. Турнир, на котором мы бы хотели провести этот бой, пройдет в декабре», — цитирует Bloody Elbow президента казахстанской лиги Alash Pride League (APL) Алимжана Бектаева.

Ранее Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой по боксу, в частности с Тайсоном.

За карьеру 48-летний россиянин одержал 40 побед и потерпел 7 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом), 7 поражений и 2 боя признаны несостоявшимися. 15 ноября 2024-го американец провел первый поединок после 19-летнего перерыва — Тайсон уступил решением судей блогеру Джейку Полу.