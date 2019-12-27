Федор Емельяненко: «Это, наверное, мой прощальный бой в Японии. Хочу оставить хорошее впечатление»

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, с какими чувствами он подходит к бою против американца Куинтона «Рэмпейджа» Джексона.

— Это самая большая арена, на которой я выступал. И выступал с одним из самых именитых бойцов в мире, — сказал Емельяненко в интервью, опубликованном на канале MMAFightingonSBN в Youtube. — Поэтому для меня, конечно, всегда будет особенное чувство возвращаться на «Саитама Супер Арену». Большая радость выступать там. Надеюсь на этот раз победить здесь. Все, что я мог, я уже показал в предыдущих боях. Это, наверное, будет мой прощальный бой в Японии. Хочу оставить о себе хорошее впечатление. Хочу доставить своим фанам радость, если это получится, конечно. И возвращаться сюда только в качестве гостя. С годами накапливаются травмы, от боя к бою они одни и те же. Происходят воспаления, неприятные ощущения. Уходят нагрузки — уходят и болезненные ощущения. Пока мы терпим.

Бой Емельяненко — Джексон пройдет 29 в Саитаме (Япония) в рамках турнира Bellator 237. 43-летний Емельяненко одержал 35 побед и потерпел 6 поражений в MMA. На счету 41-летнего Джексона 38 побед и 13 поражений.