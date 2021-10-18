Бен Аскрен: «Мне не под силу выиграть у Джейка Пола. Только если у меня будет три года на подготовку»

Бывший чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен считает, что он не выиграет у блогера Джейка Пола, если они встретятся снова.

«Все ли еще я считаю, что смогу побить Джейка Пола? Нет, — сказал Аскрен на подкасте «Won’t Back Down». — Он прошел равный бой с Тайроном. А я не могу выиграть у Тайрона в боксе. Тайрон очень усердно тренировался к этому бою. Надо сказать, что когда я дрался по ММА, я рассматривал стойку только как транзишн в борьбу. Когда мы с соперником были на ногах, все, о чем я думал, — это поиск точек входа для тейкдауна».

В апреле этого года Аскрен проиграл Полу нокаутом в первом раунде в поединке по правилам бокса.

«Если мне дадут три года на тренировки по боксу, тогда да, может быть, я побью его. При этом даже после месяца занятий боксом к этому бою я уже начал делать вещи на руках, которые мне были не под силу во время моей карьеры в ММА. Вот так быстро я учился. Но за 6 недель или 3 месяца я не подготовлюсь к Джейку Полу. У него отличные навыки в боксе, он атлетичный. И он не трус и не слабак», — подчеркнул Аскрен.