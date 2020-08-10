Федор Емельяненко будет секундантом Немкова в бою с Бейдером

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе, руководитель команды Fedor Team Федор Емельяненко будет угловым Вадима Немкова в бою с американцем Райаном Бейдером. Об этом Немков рассказал в интервью «СЭ».

Поединок за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе пройдет в ночь на 22 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на турнире Bellator 244.

— Вылетаем в США 11-го числа, — сказал Немков. — Федор вылетит с нами. Изначально планировалось, что мы вылетим 12-го, а Федор позже — примерно 18-го. Но в итоге он, вроде бы, полетит с нами.

— Он будет вас секундировать?

— Да. В углу будут Федор и мой брат Виктор.

Помимо Немкова из Fedor Team на шоу Bellator 244 выступят тяжеловес Валентин Молдавский (соперник — Рой Нельсон) и легковес Владимир Токов (соперник — Крис Гонсалес). (Илья Андреев)