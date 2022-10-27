Эй Джей Макки подерется с Роберто де Соузой 31 декабря в Японии



Бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (19-1) встретится с 33-летним бразильцем из лиги Rizin Роберто де Соузой (14-1) 31 декабря на совместном турнире Bellator и Rizin на «Сайтама Супер Арене» в Сайтаме, Япония. Об этом сообщает Sherdog.

Макки в прошлом бою одолел Спайка Карлайла (14-4) единогласным решением судей 1 октября на Bellator 286 в Лонг-Бич, США.

Соуза идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он победил Джонни Кейса (27-9) 17 апреля на Rizin 35 в Токио, Япония.