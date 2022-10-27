Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:45

Эй Джей Макки подерется с Роберто де Соузой 31 декабря в Японии

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости


Бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (19-1) встретится с 33-летним бразильцем из лиги Rizin Роберто де Соузой (14-1) 31 декабря на совместном турнире Bellator и Rizin на «Сайтама Супер Арене» в Сайтаме, Япония. Об этом сообщает Sherdog.

Макки в прошлом бою одолел Спайка Карлайла (14-4) единогласным решением судей 1 октября на Bellator 286 в Лонг-Бич, США.

Соуза идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он победил Джонни Кейса (27-9) 17 апреля на Rizin 35 в Токио, Япония.

ММА
0
Читайте также
Страшная история футболиста Панова: «Чуть не умер от передозировки. Уже перестал дышать...»
Российских волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду в Париже
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший боец UFC думал о суициде: «Я поглядывал на свое ружье»

Волкановски: «Махачев меня недооценивает. Он ментально ломается»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости