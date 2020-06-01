«Это по-детски!» Харитонов ответил на вызов российского тяжеловеса

Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» ответил на вызов Антона Вязигина.

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30 мая 26-летний Вязигин (14-3) победил Евгения Мякинкина на турнире Leon Warriors, после чего предложил бой 39-летнему Харитонову (31-8). Предыдущих соперников Харитонова он назвал сбитыми летчиками. Также Вязигин напомнил, что поединок между ними, который прошел в мае 2018 года, был признан несостоявшимся. Тогда в начале второго раунда Вязигин попал пальцем в глаз Харитонову, из-за чего бой был остановлен.

— Антон Вязигин бросил вам вызов. Принимаете? — вопрос Харитонову.

— Вызов можно бросить кому угодно. Допустим, я могу бросить вызов Даниэлю Кормье или Стипе Миочичу. Кому угодно могу бросить вызов, понимаю, что такой бой не состоится. Я не против никакого боя. Понятно, что за счет моего имени можно пиариться. Что касается Антона, то он хороший боец, хороший пацан — молодой, крепкий, здоровый. Но это называется — бросил вызов сам не знаю кому. От балды сказал: «Сергей Харитонов, хватит бить мешков, лучше выйди со мной». Но где, что, как, когда? Если человек бросает вызов, то должен делать это не просто так, а предварительно договорившись с какой-то организацией.

— Думаю, он запомнил ваши слова после боя двухлетней давности. Когда вы пообещали ему дать реванш.

— Я дал ему его сразу же. Мы должны были драться с ним в Ингушетии спустя два месяца после того боя. Но у них что-то произошло и они не смогли выступить. Со стороны его команды был отказ, не с моей.

— А после этого тема реванша не поднималась?

— А когда? Потом уже у меня был бой в Bellator. Я же не тот человек, которому можно в любой момент сказать: «Сергей Харитонов, пойдем, подеремся! Я форму набрал, пора тебе подзатыльников надавать!» Быть бойцом, с которым я был бы готов подраться когда угодно, — это надо заслужить, добиться своими результатами. Пока Антон не является чемпионом ни одной организации. Он хороший парень, крепкий боец, я не хочу принижать его достоинства, но есть вещи, которые выглядят смешно. «Пойдем, подеремся. Сергей Харитонов, я жду от тебя ответа». Какого ответа от меня можно ждать? Я же серьезный человек. Все знают, что я ни в Pride, ни в Strikeforce, ни в Bellator ни от кого не бегал. У меня все четко.

— А вы считаете Вязигина бойцом своего уровня? Не в плане титулов, а в плане актуальной формы.

— Честно скажу: рановато Антону претендовать на какие-то серьезные поединки. Видно, что он тренируется, работает... Хотя последние его бои я не видел. Но он крепкий парень, судя по нашему бою. Я его не виню. Человеку хочется славы, человеку хочется заработать денег — чтобы о нем говорили. Это нормальное явление. Я всегда говорил: плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Но от балды говорить: «Сергей Харитонов, хватит бить мешков, давай биться со мной»... Мешки — это Мэтт Митрион и Рой Нельсон?

— Он немного по-другому все-таки сказал. Он сказал — хватит бить старых бразильцев и сбитых летчиков.

— А бразилец был старый разве?

— Не слишком.

— 33 года, по-моему (речь о Фернандо Родригесе, которого Харитонов нокаутировал 23 февраля на турнире WTKF. — Прим. «СЭ»). Если считать, что он старый, то кто тогда молодой? Я тогда вообще древний дед! Мне через пару месяцев — 40.

Я боец, который бился в разных организациях, выигрывал у сильных бойцов и проигрывал. Считаю, что добился многого. А вот так сказать — «Сергей Харитонов, пойдем за угол, выпьем по кружке пива и подеремся» — это неуважение к спортсмену, который намного старше тебя. Да это и просто несерьезно.

Я бьюсь в серьезной организации — Bellator. По возможности выступаю в других промоушенах. Но когда вот так говорят — «Сергей Харитонов, хватит бить мешков»... Куда выходи, зачем выходи, где выходи? Непонятно. Со стороны это выглядит так — «Сергей Харитонов, найди спонсоров, организуй турнир, организуй гонорары, и я с тобой подерусь, я готов тебя порвать». Это по-детски.

Вот если бы мы были подписаны в одной организации... Где он там, в RCC дрался? Допустим, в RCC. Тогда — другое дело. Этот бой можно было бы раскручивать.

— После того боя, который закончился тычком в глаз, вы же нормально расстались?

— Нормально. Он нормальный парень. Может, ему кто-то советует со стороны. Хайп же сейчас считается в мире продвинутой темой. Видно, ему кто-то подсказал: «Антон, выкини что-нибудь такое. О Харитонове же говорят сейчас». Вот он и по своей глупости, может быть, по своей наивности сказал, не подумав. А надо сначала подумать, а потом уже говорить. (Илья Андреев)