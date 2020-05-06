«Это элементарно». Александр Емельяненко сообщил, что может легко вычислить любого хейтера

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал в интервью «СЭ», что знает, как найти любого человека, который пишет ему гадости в соцсетях.

Ранее 38-летний Емельяненко в прямом эфире в Instagram сообщил, что вычислил одного хейтера, и тот при встрече с ним обмочился.

— Как удалось его вычислить?

— Это все элементарно делается. Не буду говорить, как вычислил, но это несложно. У меня везде есть люди. Даже те, которые тебе окружают (смеется). Которые с тобой дружат, они могут рассказать про тебя такого.

— Но вам много времени понадобилось, чтобы его найти?

— Вообще немного. Одно время они (хейтеры) меня раздражали. Потом я как-то спокойнее стал. Думаю — кто же это такие-то? Нашел одного такого гражданина, посмотрел на него. Очень непорядочные люди. Связываться с ними я перестал. У еня на них иммунитет выработался. Я спокоен к хейтерам. Это неудачники, ссыкуны. (Илья Андреев)