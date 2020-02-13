«Это был эксперимент над собой». Штырков объяснил первое поражение в карьере

Российский боец Иван Штырков прокомментировал «СЭ» поражение от швейцарца Ясубея Эномото.

Поединок состоялся 14 декабря прошлого года в Екатеринбурге на турнире RCC. Штырков впервые выступил в среднем весе. 31-летний россиянин проиграл удушающим приемом во втором раунде.

— Не было каких-то переживаний в плане: «О, апокалипсис!» — сказал Штырков, у которого теперь 16 побед, 1 поражение и 1 ничья. — Я думаю, что рано или поздно каждый должен испытать горечь поражения. Просто у одних это происходит немножко раньше, у других — немножко позже. Я считаю, что это нужно испытать, это нужно пройти. Из этого нужно извлекать максимальную пользу. У меня в этом плане все хорошо, родные и близкие были рядом, все живы-здоровы, это самое главное. Все меня поддерживали, все все понимали. А большего и не нужно. Я осознал причины поражения. Я бы даже не назвал это неудачей, скорее — эксперимент над собой.

— И каковы причины поражения?

— Я не хочу оправдывать поражение тем, что согнал много веса или чем-то еще. Это все мои проблемы, мои недочеты, моя полная ответственность. Не собираюсь умалять заслуг Ясуби, он показал отличный бой, сделал все, что мог, для того, чтобы победить. Поэтому мои оправдания будут нечестными по отношению к сопернику. Я вышел, я проиграл бой. Я для себя сделал выводы.

— Что средний вес — немного не ваш?

— Да. Или что планировать это все нужно не за два месяца. На подготовку нужно больше времени. Такие практические моменты, которые можно впитать только с опытом. Или если рядом есть человек, у которого был такой опыт, но таких людей очень мало. Поэтому мы учимся на своих ошибках, и я рад, что так произошло. И благодарен Ясуби, что он не дал слабину. Если бы где-то он недоработал, у меня бы все прокатило, то я бы потом снова наступил на те же грабли. (Михаил Потапов)