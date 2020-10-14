«Если Штырков победит Исмаилова, то закроет рот хейтерам». Шлеменко будет болеть за Уральского Халка

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «СЭ» рассказал, что будет поддерживать Ивана Штыркова в бою с Магомедом Исмаиловым. Поединок между 32-летним Штырковым (17-1-1) и 34-летним Исмаиловым (16-2-1) состоится 12 декабря на турнире АСА 115.

«Лично для меня это интересный бой, так как я знаю обоих ребят, — сказал Шлеменко. — Можно сказать, что Ваня начинал карьеру с нашего зала. Он готовился у нас к боям, которые проходили в рамках вечеров бокса. Для меня это будет волнительный бой. Очень волнительный. Да, я буду болеть за Ивана. Он мне ближе во всех показателях. Думаю, Мага не расстроится (смеется)».

«Думаю, с точки зрения психологической подготовки для Вани хорошо, что его считают андердогом, — отметил боец. — Потому что когда тебя недооценивают, когда тебя не воспринимают всерьез — для тебя это только плюс. Тебе будет проще подготовиться, и у тебя будет шанс всех удивить. А вот хейт, который будет перед боем, тяжело пережить. В первую очередь родственникам и друзьям Вани. Люди, не обдумывая, пишут всякую фигню... Уверен, что Ваню будут серьезно троллить. Но я знаю, что Ваня на это не обращает внимания. Так что хочу передать троллям: если вы хотите донести это до Вани, то это бесполезно».

«Если Ваня в этом бою выиграет, то для него это будет очень круто, — сказал Шлеменко. — Сейчас соперника для него круче не придумать. Но вот нужна ли Ивану эта медийность? Ведь, скорее всего, она будет отрицательной. Согласитесь, что сейчас очень многие болею против него — в том числе в Екатеринбурге. Недоброжелателей у него очень много. Он сейчас идет по лезвию ножа. Если выиграет, закроет рот хейтерам. Ване нужна только победа». (Илья Андреев)