Ренато Мойкано выступил с заявлением после поражения от Рафаэля Дос Аньоса на UFC 272

Бразилец Мойкано выступил с заявлением после поражения от своего соотечественника Дос Аньоса на UFC 272

32-летний бразильский боец Ренато Мойкано (16-5) проиграл единогласным решением судей (49 — 44, 50 — 44, 49 — 45) Рафаэлю Дос Аньосу (31-13) в со-главном событии вечера на UFC 272. Мойкано вышел на коротком уведомлении и бился все пять раундов. После боя бразилец сделал заявление.

«Никаких оправданий, — написал Мойкано в Instagram. — Спасибо Рафаэлю Дос Аньосу и UFC за возможность выступить сегодня. Это поражение ничего обо мне не говорит. Поражение не делает меня неудачником. Победа не делает меня победителем. Я побеждаю в жизни, потому что забочусь о своей семье и команде. Слава Богу за это прекрасное время. Никогда не забывайте, что я гонюсь за большими деньгами».

Мойкано прервал серию из двух побед. Дос Аньос вышел в клетку впервые с 14 ноября 2020 года, когда он на UFC Fight Night 182 победил Пола Фелдера (17-6).

(Давид Хачатрян)