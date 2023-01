Энтони Смит: «В боксе Нганну в лучшем случае середнячок»

Американский полутяжеловес Энтони Смит (36-17) уверен, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) не сможет победить топовых супертяжеловесов на боксерском ринге.

«Если Франсис получит бой с Тайсоном Фьюри, мы знаем, что произойдет. Ни в одной вселенной Нганну не побьет Тайсона Фьюри. Франсис Нганну в боксе — обычный супертяж. Он уникален в контексте MMA. Но в профессиональном боксе он в лучшем случае середнячок, средний панчер. Как боксер, он ниже среднего уровня. Его работа ног оставляет желать лучшего. Его защита — ниже среднего уровня. Он не справится с супертяжами на боксерском ринге», — сказал Смит в подкасте Believe You Me.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.