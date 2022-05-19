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Сегодня, 18:20

Энтони Смит рассказал, почему Тейшейра победит Прохазку

Давид Хачатрян
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Полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-16) видит фаворитом поединка между действующим чемпионом промоушена в полутяжелом весе Гловером Тейшейрой (33-7) и Иржи Прохазкой (28-3) бразильца.

«Думаю, что Тейшейра победит Прохазку, — сказал Смит на своем YouTube-канале. — Его считают аутсайдером, но во многих аспектах он лучше Прохазки. Поставить в этом бою на Прохазку значит, что ты играешь в лотерею. От него можно ожидать все что угодно. Если разбирать каждый элемент единоборств по отдельности, то Тейшейра будет явным фаворитом».

Чемпионский бой UFC Тейшейра — Прохазка состоится 12 июня на UFC 275 в Калланге (Сингапур).

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