Энтони Смит рассказал, почему Тейшейра победит Прохазку

Полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-16) видит фаворитом поединка между действующим чемпионом промоушена в полутяжелом весе Гловером Тейшейрой (33-7) и Иржи Прохазкой (28-3) бразильца.

«Думаю, что Тейшейра победит Прохазку, — сказал Смит на своем YouTube-канале. — Его считают аутсайдером, но во многих аспектах он лучше Прохазки. Поставить в этом бою на Прохазку значит, что ты играешь в лотерею. От него можно ожидать все что угодно. Если разбирать каждый элемент единоборств по отдельности, то Тейшейра будет явным фаворитом».

Чемпионский бой UFC Тейшейра — Прохазка состоится 12 июня на UFC 275 в Калланге (Сингапур).