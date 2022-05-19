Шлеменко: «Сейчас юмор ниже плинтуса. На ЧБД не пойду, там один мат»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко в интервью «СЭ» рассказал, какие комики ему нравятся и какой юмор он не приемлет.

— Вы не считаете себя угрюмым человеком? (Вячеслав Василевский на недавней пресс-конференции назвал Шлеменко угрюмым.)

— Это у Славы надо спросить. Это он так считает. Я же считаю себя серьезным человеком. Да, я вряд ли бы мог стать комиком или юмористом. Это по жизни не моя тема. Я из другой оперы. Вот и все.

Могу пошутить, но больше смеюсь после нормальных шуток, а не после шуток непонятно над чем. Исполнить какую-то дичь и ржать над этим... Это не ко мне.

— Есть какой-нибудь комик, который вам нравится?

— Конечно. Джим Керри мне нравится. Нравятся фильмы с ним. Лесли Нильсен тоже нравится.

— Ну, это истории из детства.

— Не, ну понятно. С детства они мне и нравятся. Сейчас такого нет. Геннадий Хазанов мне еще нравился. Потом вот этот бывший губернатор Алтайского края, который умер... Забыл, как его зовут. Задорнов нравился. Не то чтобы посмеяться, просто нравилось, как он разговаривает, как шутит. У него добрые и нормальные шутки были... Как же звали того мужика... Евдокимов? Да-да.

— А из современных, популярных?

— Не, ну сейчас же ниже плинтуса юмор. Вообще не поддерживаю. Вот эти вот маты, дебильные, низкие, низменные шуточки. Это же вообще просто... За такие шутки надо спрашивать.

— Можете что-то такое вспомнить?

— Да я их даже не смотрю.

— Если вас пригласят на «Что было дальше», вы пойдете? Хотя они, вроде, паузу взяли...

— А это что?

— Ну, там, где Нурлан Сабуров. Там еще Александр Емельяненко был...

— Не-не. Не пойду. Там одни маты. Я даже смотреть такое не могу. Не, я тоже иногда матерюсь — в обычных разговорах. Когда заведешься, бывает, что выскочит пара слов матерных. Такое бывает. Но чтобы разговаривать на одних матах — это же ненормально и некультурно. Это неуважение к своей речи.