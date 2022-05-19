Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему Дариуш не должен драться за титул

Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) уверен, что драться за титул в легком весе должны Чарльз Оливейра (33-8) и Ислам Махачев (22-1). Также он считает, что Бенилу Дариушу (21-4) сперва нужно провести претендентский бой.

«Бенил близок к титулу, но у него только 7 побед подряд. Когда UFC дает ему шанс, он травмируется, — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN. — Эй, если ты хочешь вернуться после травмы, то сражайся с топ-бойцами. Бенилу нужен претендентский бой. Исламу нужен бой за титул против Чарльза Оливейры. Это мое мнение, и это справедливо. 11 побед подряд против 10 побед подряд. Дайте им бой!»

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 7 мая на UFC 274 в Финиксе (США). Бразилец идет на серии из 11 побед.

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Дариуш идет на серии из 7 побед. В последнем бою он одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей 15 мая 2021 года на UFC 262.