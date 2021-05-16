Эмоциональное празднование Оливейры после завоевания титула UFC: выпрыгнул из клетки и нашел Дану Уайта
07:59
Бразильский боец Чарльз Оливейра эмоционально отреагировал на победу над американцем Майклом Чендлером в главном поединке UFC 262.
31-летний бразилец выпрыгнул из клетки и обратился к Джо Рогану, а после нашел Дану Уайта и пообщался с ним. Титул стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Оливейра победил нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в легком весе.
WHAT A WIN AND CELEBRATION ?@CharlesDoBronxs #UFC262 pic.twitter.com/TU92I1v16C— ESPN MMA (@espnmma) May 16, 2021
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