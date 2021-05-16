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Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC в легком весе

07:45
Чарльз Оливейра. Фото Twitter
Чарльз Оливейра. Фото Twitter
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Бразилец Чарльз Оливейра в главном поединке UFC 262 победил американца Майкла Чендлера.

Оливейра нокаутировал Чендлера во втором рауне и стал чемпионом UFC в легком весе. Титул стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

На счету 31-летнего Оливейры 31 победа и 8 поражений, в активе 35-летнего Чендлера — 22 победы и 6 поражений.

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