Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC в легком весе

Бразилец Чарльз Оливейра в главном поединке UFC 262 победил американца Майкла Чендлера.

Оливейра нокаутировал Чендлера во втором рауне и стал чемпионом UFC в легком весе. Титул стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

На счету 31-летнего Оливейры 31 победа и 8 поражений, в активе 35-летнего Чендлера — 22 победы и 6 поражений.