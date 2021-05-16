Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC в легком весе
07:45
Бразилец Чарльз Оливейра в главном поединке UFC 262 победил американца Майкла Чендлера.
Оливейра нокаутировал Чендлера во втором рауне и стал чемпионом UFC в легком весе. Титул стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
На счету 31-летнего Оливейры 31 победа и 8 поражений, в активе 35-летнего Чендлера — 22 победы и 6 поражений.
WHAT A WIN AND CELEBRATION ?@CharlesDoBronxs #UFC262 pic.twitter.com/TU92I1v16C— ESPN MMA (@espnmma) May 16, 2021
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